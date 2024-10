Alemanha condena ex-agente da Stasi por homicídio há 50 anos

A Stasi, alertada pela embaixada, decidiu que seria melhor inicialmente fazer Kukuczka acreditar que sua exigência havia sido aceita. Ele recebeu os documentos e foi escoltado até a passagem de fronteira na estação Friedrichstrasse.

Lá, ele teve permissão para passar por todos os controles de saída e, no momento em que dava os últimos passos, antes de pegar um trem para o Oeste, foi morto com vários tiros nas costas.

Desde o início, em março, o julgamento forçou o país a reviver a época da Guerra Fria, um período no qual a Alemanha era dividida em duas pela chamada "Cortina de Ferro" entre a RDA, no leste, e a República Federal da Alemanha (RFA), no oeste).

md/av (EFE, AFP, Lusa)