Nobel de Economia premia estudo sobre prosperidade de nações

Acemoglu e Johnson trabalham no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e Robinson conduz sua pesquisa na Universidade de Chicago, ambas nos Estados Unidos.

Maioria dos ganhadores trabalha nos EUA

No ano passado, a homenageada foi a professora da Universidade de Harvard Claudia Goldin, por seus estudos sobre o papel das mulheres no mercado de trabalho, que ajudam a explicar por que as mulheres em todo o mundo são menos propensas do que os homens a trabalhar e por que, quando trabalham, ganham menos do que eles.

Ela foi apenas a terceira mulher entre os 93 ganhadores do prêmio de Economia.

A ampla maioria dos ganhadores do Nobel de Economia é de cidadãos americanos ou trabalha em instituições dos Estados Unidos. O Nobel de Economia tradicionalmente é o último a ser divulgado e encerra assim a divulgação anual dos vencedores.

Economia não é Nobel clássico