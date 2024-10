Harris julgada por não ter filhos. Anos 50? - Caso Kamala deveria deixar claro de uma vez por todas que uma mulher ser mãe não faz dela mais ou menos competente para um trabalho, faz apenas com que ela seja... mãe.No que devemos prestar atenção em um político ou política que se candidata a um dos cargos mais importantes do mundo? Acho que o básico é saber se a pessoa tem ideias e propostas com as quais você concorda; se é honesta, experiente e capaz de lidar com uma mega responsabilidade e com os desafios que vai encontrar. Mas, se a candidata for mulher, talvez avaliem também se ela é "mãe" ou não. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Mas está acontecendo com Kamala Harris, candidata democrata à presidência dos Estados Unidos.

Confesso que me sinto até mal de ter que dar explicações sobre a vida privada de Kamala nesse texto (já que isso nem deveria ser mencionado). Talvez meu desconforto seja maior por morar na Alemanha há bastante tempo, e aqui a vida privada dos políticos, em uma espécie de pacto da sociedade, não é superexposta – nem em tabloides. Sei – porque pesquisei, já que isso nunca foi tratado como uma grande notícia – que o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, é casado e não tem filhos. Assim como a sua antecessora Angela Merkel também não tinha. Eles já foram criticados abertamente por isso? Não que eu saiba, já que as críticas devem ter sido feitas em voz baixa.

Mas nos Estados Unidos tudo é um show, e isso nos mostra como a sociedade ainda é conservadora. Então, vamos lá. Kamala é casada com o advogado Doug Emhoff desde 2014 e é madrasta de dois enteados adultos, Ella e Cole, a quem é super apegada. Eles fazem campanha ativamente para Kamala, e Ella disse, em uma convenção do Partido Democrata em 2020 que Kamala era a "melhor madrasta do mundo".