"Deveria haver uma limitação de 50% para homens nas câmaras"

"É um filme sobre todas nós", diz a cineasta. "Não é um filme [apenas] para mulheres. É um filme sobre mulheres."

DW: A partir de Maria Prestes, você aborda outras figuras femininas que também participaram da história do Brasil. Essas trajetórias são a história da luta da mulher brasileira?

Ludmila Curi: Sim. Essa é justamente a ideia central do filme. Não só contar a história de uma personagem, que é a Maria Prestes, mas através dessa personagem mostrar muitas outras mulheres que também são figuras importantes na história do Brasil e no dia a dia, na luta diária. O filme avança um pouco mais no sentido de não só falar da história de luta da mulher brasileira, mas também falar da história de luta da mulher, a mulher que participa ativamente da construção da sociedade no âmbito familiar e também público.

Neste momento de Brasil polarizado, como espera a recepção do seu filme, que traz tantas mulheres ligadas à esquerda?

Acho que o meu filme tem um feedback bom não só no círculo de esquerda, mas também de pessoas que são mais conservadoras. Porque ele está falando do papel da mulher. E não só na política, mas no dia a dia. Então esse não é um filme polarizado. Ele é um filme sobre todas nós. Não é um filme [apenas] para mulheres. É um filme sobre mulheres. Vem tentar preencher uma narrativa ainda muito diminuta das histórias das mulheres no Brasil. É um filme que atravessa essa questão da polarização.

Uma das mulheres lembradas pelo filme é a ex-presidente Dilma Rousseff, que depois do impeachment de 2016 teve um momento de ostracismo, mas agora é presidente o Novo Banco de Desenvolvimento…