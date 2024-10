Opção ecológica, trem noturno europeu esbarra em desafios

"O transporte ferroviário ainda é organizado de forma nacional", disse Bernhard Rieder, porta-voz da empresa de transportes ferroviários austríaca Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), que opera a conexão entre Berlim e Paris.

As viagens internacionais estão sujeitas a custos altos de acesso às vias. Além disso, há dificuldades operacionais constantes, como o trabalho de construção descoordenado que acontece na Alemanha e na França. Embora os trens noturnos da ÖBB operem com equilíbrio financeiro, não é possível obter lucro com eles.

O presidente da Back on Track Germany, organização não governamental que faz campanha pela expansão da rede de trens noturnos, Juri Maier, também não vê muito progresso na área. "Não há um verdadeiro renascimento dos trens noturnos”, disse. "Sim, muitos discursos são feitos. Mas, na verdade, o desenvolvimento está indo na direção oposta." As antigas empresas ferroviárias estatais ainda comandam a política ferroviária. "Cada um fica cuidando de seu próprio negócio separadamente", diz Maier. "Você não conseguirá criar um mercado comum dessa forma."

Menos gases de efeito estufa

Há grandes esperanças noaumento do uso de trens noturnos na Europa. Em rotas de cerca de mil quilômetros, esses trens podem se tornar uma alternativa real aos aviões, que prejudicam o clima. Um estudo da Back on Track revelou que seria possível reduzir em 3% as emissões totais de gases de efeito estufa na União Europeia se toda a capacidade de transporte ferroviário fosse usada. A Comissão Europeia quer dobrar o tráfego ferroviário internacional até 2030.

"Precisamos transferir uma parte substancial dos voos para os trilhos", diz Jacob Rohm, especialista em mobilidade climaticamente neutra da organização ambiental e de direitos humanos Germanwatch. Caso contrário, as metas climáticas não poderão ser alcançadas.