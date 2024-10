Bombardeios de Israel matam mais de 80 no norte de Gaza

O norte do território já sofreu a maior destruição da guerra e tem sido cercado pelas forças israelenses desde o final do ano passado, após o ataque mortal do Hamas contra Israel.

Israel ordenou que toda a população do terço norte da Faixa de Gaza, incluindo a Cidade de Gaza, fosse evacuada para o sul nas primeiras semanas do conflito e reiterou essas instruções no início deste mês. A maior parte da população fugiu no ano passado, mas acredita-se que cerca de 400 mil pessoas permaneceram no norte.

Os palestinos que fugiram do norte no início da guerra não forampermitidos a retornar.

Bombardeios no Líbano

Israel também atacou neste domingo o que disse ser um "centro de comando" do Hezbollah na capital do Líbano.

Os ataques contra o reduto do Hezbollah no sul de Beirute ocorreram depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o grupo apoiado pelo Irã de tentar assassiná-lo ao alvejar sua residência de férias.