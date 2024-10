Depressão altera região do cérebro ligada à atenção - Estudo mostra que mudança no cérebro aparece antes do surgimento dos primeiros sintomas da depressão. Descoberta pode ajudar a prever quem pode desenvolver a doença.A depressão altera a comunicação interna do cérebro antes do aparecimento dos sintomas da doença, revelou um estudo divulgado recentemente. Usando um exame de imagem cerebral chamado fMRI, os pesquisadores descobriram que a depressão reorganiza uma importante área do cérebro ligada à motivação e atenção.

As mudanças foram detectadas antes do desenvolvimento dos sintomas da depressão, o que significa que os pesquisadores puderam prever quem iria desenvolver a doença e quem provavelmente não.

"A principal descoberta é que existe uma expansão da área do córtex ocupada por uma rede cerebral chamada de rede de saliência. Antes não se sabia que condições clínicas da depressão pudessem expandir as redes cerebrais", afirmou Jonathan Roiser, neurocientista e especialista em depressão da University College London, no Reino Unido, que não participou do estudo.