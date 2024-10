O que esperar desta edição da COP da Biodiversidade

Especialistas que acompanham a discussão dizem não ter dúvidas de que o país entregará um plano. Mas o atraso decepciona, avalia Michel Santos, gerente de Políticas Públicas do WWF-Brasil.

"É frustrante que o Brasil ainda não tenha apresentado sua Nbsap a tempo da COP16 especialmente considerando o papel crítico que o país desempenha na conservação da biodiversidade global", diz Santos. "Não ter a Nbsap pronta pode sinalizar uma falta de priorização ou até mesmo de desafios internos na implementação dessas políticas", justifica.

O peso do Brasil

Secretária nacional de biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Rita Mesquita assegura, em conversa com a DW, que o trabalho de construção do Nbsap está num ritmo avançado e que o documento deve ser apresentado até o final do ano.

Ela argumenta que após a gestão de na última COP, que teve uma agenda antiambiental declarada, foi preciso tempo para reconstruir, com participação da sociedade civil, a Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio), que orienta a criação de políticas nesta área.

"Nós estamos fazendo um plano com muita participação de todos os setores da sociedade", afirma. "Estamos indo para a COP16 sem nenhuma diminuição dos compromissos assumidos, sem diminuir as ambições do Marco Kunming-Montreal."