O que está em jogo no julgamento do Caso Mariana em Londres

Além dessa ação no Reino Unido, há outra em curso na Holanda, cujos réus são a Vale e uma subsidiária holandesa da Samarco. A BHP não será julgada nesta ação. A Vale chegou a ser incluída no caso britânico, mas fez um acordo para ser retirada do julgamento. Em caso de condenação, entretanto, dividirá o pagamento com a BHP.

Quem são os brasileiros que pedem justiça no Reino Unido

Inicialmente, o escritório que representa as vítimas no Reino Unido estimava que seriam 700 mil demandantes na ação, mas após revisão de nomes duplicados o número final de vítimas brasileiras que podem ser indenizadas após o julgamento na justiça britânica é de 620 mil.

Entre elas estão 23 mil indígenas dos povos Krenak, Tupiniquim, Pataxó e Guarani; moradores do distrito de Bento Rodrigues, empresas, instituições religiosas e prefeituras. Os indivíduos alegam danos físicos e psicológicos, aumento do custo de vida, perda ou redução de renda, além de interrupção de serviços básicos e danos morais. As empresas alegam ainda perdas de oportunidade de negócios e fechamento.

Os povos tradicionais afirmam que tiveram suas tradições alteradas, como os Krenak, que deixaram de realizar rituais no Rio Doce, considerado sagrado para eles. Enquanto os municípios dizem que tiveram danos à propriedade, ambientais, reputacionais e morais coletivos.

Na última segunda-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu os municípios de pagar os municípios de pagar os honorários advocatícios relativos a ações tramitando no exterior. A liminar foi concedida após o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), entidade que representa as maiores mineradoras do país, contestar a possibilidade de as empresas serem acionadas fora do Brasil.