Presidente da Moldávia celebra resultado pró-UE em referendo marcado por acusações de interferência russa - Vitoriosa em referendo sobre adesão ao bloco, Maia Sandu também saiu na frente no primeiro turno da eleição presidencial, que foi marcada por acusações de interferência russa. Segundo turno será em 3 de novembro.A presidente da Moldávia, Maia Sandu, afirmou nesta segunda-feira (21/10) que o país "venceu de forma justa uma luta injusta", em referência ao triunfo no primeiro turno do pleito presidencial, neste domingo, que ocorreu concomitantemente ao referendo para decidir se a nação deveria manter a candidatura para ingressar na União Europeia (UE).

A declaração de Sandu, que é pró-UE, ocorre um dia após o governo moldavo acusar a Rússia de interferência nos resultados.

Aprovado por uma pequena maioria de 50,46%, o referendo foi considerado o grande teste eleitoral para a ex-república soviética com pouco mais de 2,6 milhões de habitantes. O país faz fronteira com a Ucrânia e, portanto, também seria de interesse do presidente russo, Vladimir Putin.