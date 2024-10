FMI melhora projeção de crescimento do Brasil e reduz a da Alemanha - Fundo Monetário Internacional elevou previsão de crescimento do Brasil de 2,1% para 3% em 2024. Já a Alemanha deve ter crescimento zero em 2024.O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou nesta terça-feira (22/10) suas previsões de crescimento econômico para 2024 para os Estados Unidos e Brasil, mas cortou para China e Alemanha.

O relatório Perspectiva Econômica Global do FMI divulgado nesta terça apontou que as mudanças deixarão o crescimento do PIB global em 2024 inalterado em relação aos 3,2% projetados em julho, estabelecendo um tom fraco para o crescimento no momento em que os líderes financeiros mundiais se reúnem em Washington esta semana para as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial.

A previsão para o crescimento global em 2025 é de 3,2%, 0,1 ponto percentual abaixo do previsto em julho, enquanto o crescimento de médio prazo deve cair para 3,1% em cinco anos, bem abaixo da tendência pré-pandemia, mostrou o relatório.