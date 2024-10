Ataque a estatal aeroespacial de defesa deixa mortos e feridos na Turquia

Antes de entrar para uma reunião na cúpula do Brics em Kazan, o presidente russo Vladimir Putin disse que "gostaria de expressar condolências em relação ao ataque terrorista".

De Bruxelas, Mark Rutte, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), da qual a Turquia faz parte, escreveu na rede social X: "Acabei de falar com [o presidente] Erdogan sobre o ataque terrorista em Ancara. Minha mensagem foi clara: a Otan está com a Turquia".

Mais cedo, nesta quarta-feira, o Brics formalizou o convite à Turquia para integrar o grupo como estado parceiro, categoria por meio da qual – caso aceite a proposta – terá menos poder de influência do que os membros principais (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), mas poderá participar mais ativamente das discussões.

gb/ra (AFP, Reuters, dpa, ots)