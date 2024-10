Morre Gustavo Gutiérrez, pai da teologia da libertação

Teologia no coração das favelas

Durante um debate em 2016 na Universidade de Notre Dame, em Indiana, Estados Unidos, Gutiérrez contou sobre o nascimento da teologia da libertação: em 1962-65, o Segundo Concílio Vaticano, de que ele participara como observador, possibilitara a elaboração de novas teologias.

Na Europa, desenvolveu-se a teologia política, nos Estados Unidos, a black theology. Com a teologia da libertação, por sua vez, o "padre da gente pequena" peruano situava "a palavra de Deus" na América Latina, mas também na África e Ásia, do ponto de vista dos pobres. Para ele, fazia parte da anunciação eclesiástica o engajamento contra a história dos vencedores, orientada pelo dinheiro e o poder.

Por isso, em seus tempos mais ativistas, Gutiérrez ainda era considerado incitador da luta de classes por definir os mercados financeiros como "monstros", com todas as suas ramificações – até mesmo a "sua" Igreja o acusou de defender teorias marxistas. Hoje, termos como esse fazem parte do vocabulário do papa Francisco, também filho da América do Sul.

Nos anos 1950 e 1960, em que o empobrecimento de amplas parcelas da população crescia de forma crassa, a abordagem de Gutiérrez era "refletir, no sentido da realidade e do Evangelho", tanto a situação dos pobres e párias, quanto a prática pastoral da Igreja.

"Como dizer aos pobres 'Deus vos ama'? Essa é a questão mais significativa para o nosso mundo de hoje. Impossível respondê-la. Mas parte da resposta é viver com os pobres, tornar-se um deles", frisou certa vez. Onde quer que lecionasse, ele voltava com frequência aos bairros pobres do Peru, lá estava em casa. Seu forte não era a interconexão global da teologia, mas sim encontrar o lugar dela em meio aos habitantes das favelas latino-americanas.