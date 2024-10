Onças-pintadas resgatadas dos incêndios retornam ao Pantanal - Após passarem por tratamento para queimaduras, Itapira e Miranda foram reintroduzidas na natureza. Mas nem todos os animais resistiram aos ferimentos."Todos estão seguros, perto dos carros?", perguntou a bióloga Lilian Rampin. Com a confirmação, ela subiu na gaiola e abriu a porta com cuidado. A onça-pintada Itapira rosnou, mas saiu da jaula em direção ao Pantanal do Mato Grosso do Sul em uma tarde quente no dia 5 de outubro. Em agosto, a felina de quase dois anos havia sido resgatada com as patas queimadas nos incêndios que atingem o bioma.

Dias antes, Rampin havia participado da reintrodução de outra onça-pintada: Miranda. As duas conseguiram fugir do fogo, mas precisaram ser socorridas e tratadas porque suas patas apresentavam queimaduras de segundo grau. Pelo menos outras quatro morreram vítimas dos incêndios no Pantanal.

A onça é fundamental para o equilíbrio do ecossistema, explicou Rampin. Ela é bióloga do Onçafari, ONG voltada para a conservação da natureza. "Por estar no topo da cadeia alimentar, ela garante o equilíbrio da biodiversidade. O ambiente que tem onça-pintada não vai ter um desequilíbrio, com muita capivara, jacaré ou porco do mato."