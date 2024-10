Venezuela fica fora de lista de parceiros dos Brics após pedido do Brasil - Itamaraty pressionou para filtrar país sul-americano do grupo de novos Estados-parceiros. Decisão ainda pode ser modificada pela cúpula do bloco. Maduro viaja à Rússia em busca de apoio para a adesão.A Venezuela e a Nicarágua foram excluídas de uma lista prévia que define os países candidatos ao status de parceiros dos Brics, grupo formado pelas principais economias emergentes do mundo.

Segundo apurações dos canais CNN e Globo News, a cúpula do grupo atendeu ao pedido do governo brasileiro para impedir a entrada dos latino-americanos na aliança.

Apenas 13 países são considerados para participar do bloco na nova categoria de "Estados-parceiros". Entre eles, estão Cuba e Bolívia. A lista final ainda será definida em encontro da 16ª cúpula do Brics que acontece em Kazan, na Rússia, até o dia 24 de outubro.