Kamala Harris chama Trump de fascista e descontrolado

Os comentários de Harris foram feitos após uma reportagem do jornal The New York Times, segundo a qual o chefe de gabinete mais antigo de Trump, John Kelly, disse que o ex-presidente fez elogios ao ditador nazista Adolf Hitler enquanto estava no cargo.

Kelly disse ao jornal que Trump comentou que "Hitler também fez algumas coisas boas". Para outra publicação, a revista The Atlantic, Kelly relatou ainda que Trump teria ainda afirmado que "queria generais como Adolf Hitler tinha".

Trump negou o relato em uma publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social. Ele afirmou que Kelly "inventou uma história".

A equipe de Trump também firmou que Kamala "está cada vez mais desesperada porque está cambaleando e sua campanha está em ruínas".

"Por isso continua espalhando mentiras e falsidades descaradas que são fáceis de refutar", disse o porta-voz Steven Cheung, em comunicado.

