Parlamentares tentam romper o tabu da menopausa na Alemanha

Assim como a endometriose, a infertilidade e a menstruação, a menopausa é tão raramente colocada em primeiro plano nos ambientes médicos e sociais que "muitas vezes as mulheres nem sabem que seus sintomas são da menopausa", diz Weishaupt.

Conservadores cortejam eleitoras

A legisladora do Partido Social Democrata (SPD) Heike Engelhardt não ficou tão convencida. Acusando a CDU/CSU de fazer propaganda eleitoral antes da votação federal do ano que vem, ela questionou por que "depois de 16 anos no poder " sob o comando da ex-chanceler Angela Merkel, o bloco não fez nada a respeito. Ela criticou a imprecisão da proposta e ressaltou que, no início deste ano, o bloco conservador votou contra um orçamento do governo que alocava milhões de euros para financiar pesquisas sobre a saúde da mulher.

A centro-direita tem, de fato, lutado para influenciar as eleitoras. O candidato a chanceler da CDU, Friedrich Merz, recentemente ganhou as manchetes ao dizer que, se tornar chanceler federal, não tentará impor um gabinete ministerial com equilíbrio de gênero. Pesquisas de opinião mostram que Merz é impopular entre os eleitores em geral, mas especialmente entre as mulheres.

Em 2017, quase 30% dos eleitores da CDU/CSU eram mulheres. Em 2021, com Merkel fora de cena, esse número caiu para 25%.

Plano de consenso partidário