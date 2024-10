Polícia espanhola prende suspeitos de campanha de ódio contra Vini Jr. - Os quatro homens, com idade entre 24 e 26 anos, foram soltos após interrogatório. Eles teriam encorajado torcedores do rival Atlético de Madrid a irem mascarados ao estádio para insultar o brasileiro à vontade.A polícia espanhola anunciou nesta quinta-feira (24/10) a prisão e interrogatório de quatro homens suspeitos de organizarem uma campanha de ódio contra o jogador Vinicius Jr., do Real Madrid.

Eles teriam incitado torcedores do Atlético de Madrid, um time rival, a comparecerem ao estádio com máscaras cirúrgicas para insultar o brasileiro com ofensas racistas, de modo a não serem identificados pelas autoridades.

A partida foi realizada no dia 29 de setembro no estádio Metropolitano, em Madrid, e a campanha, sob a hashtag #metropolitanoconmascarillas (Metropolitano com máscaras), viralizou nas redes nas vésperas do jogo.