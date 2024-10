Covid-19: a pandemia que acabou, mas ainda divide a Alemanha

Polêmica alimentada por arquivos

Em parte, a controvérsia sobre a forma como o governo lidou com a pandemia foi alimentada pela recusa inicial do RKI de publicar as atas das reuniões realizadas por seu comitê de crise durante a pandemia.

Em abril de 2023, pela primeira vez, o RKI divulgou arquivos de janeiro de 2020 a abril de 2021, em resposta a um requerimento nos termos da Lei de Liberdade de Informação. Inicialmente, eram versões severamente editadas – segundo o instituto, com o fim de proteger os direitos de terceiros, propriedade intelectual, segurança pública e relações internacionais – o que alimentou ainda mais as teorias de conspiração.

Em maio de 2024, o instituto publicou mais arquivos, a maioria sem cortes. Dois meses depois, uma leva de arquivos não editados foi publicada online, supostamente vazada por um funcionário do RKI. Isso acirrou ainda mais a controvérsia sobre as avaliações de risco, a eficácia do uso de máscaras e vacinas e o impacto dos confinamentos. O RKI não comentou sobre a autenticidade desses arquivos, alegando que continua planejando publicar os arquivos restantes "na medida do possível, sem edições".

Possíveis dificuldades à vista

A estrutura normativa para as últimas medidas restritivas contra a pandemia expirou na Alemanha em 7 de abril de 2023, não muito antes de a OMS declarar que a covid-19 não era mais uma emergência de saúde pública.