Os sinais das disputas de 2º turno em quatro capitais-chave

O PT não elegeu nenhum prefeito de capitais no primeiro turno, e está numa disputa acirrada com o PL em Fortaleza, a capital mais importante do Nordeste, onde o lulismo é mais forte. Lá, o petista Evandro Leitão e André Fernandes (PL) estão tecnicamente empatados nas pesquisas.

Porto Alegre, que há seis meses sofreu uma enchente histórica que revelou problemas de gestão em equipamentos e políticas municipais, caminha para reeleger o prefeito Sebastião Melo (MDB), beneficiado por uma divisão na esquerda entre Maria do Rosário (PT), que foi ao segundo turno, e Juliana Brizola (PDT), neta do ex-governador Leonel Brizola.

À DW, os cientistas políticos Carlos Ranulfo, professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais e integrante do Observatório das Eleições, e Emerson Cervi, professor da Universidade Federal do Paraná, analisaram as disputas nessas quatro capitais.

São Paulo: Direita consolidada apesar de apoio de Lula

A capital paulista viveu no primeiro turno uma das eleições mais acirradas de sua história: Nunes ficou em primeiro com 29,48% dos votos válidos, Boulos, com 29,07% e Marçal, com 28,14% – uma diferença entre eles de menos de 100 mil votos, num universo de cerca de 9 milhões de eleitores.

Para Ranulfo, se o elemento mais claro do primeiro turno foi o "racha do bolsonarismo", quando Marçal "literalmente roubou parte desse eleitorado nas barbas do Bolsonaro", o segundo turno mostra consistência do voto conservador na cidade e um erro de avaliação de Lula, que "entrou de cabeça" em uma campanha que de saída tinha pouca chance de sucesso.