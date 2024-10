Evo Morales diz ter sofrido atentado a tiros

"Fiquei surpreendido, felizmente salvamos nossas vidas”, disse o ex-presidente que disse ter contado ao menos 14 tiros.

O episódio foi registrado em um vídeo de quatro minutos filmado por uma mulher que estava no carro com Morales e que mostra parte do ocorrido.

"Desça, desça, desça!”, disseram a Morales os dois ocupantes do veículo, enquanto o líder do Movimento ao Socialismo (MAS) falava ao telefone tentando alertar sobre o que estava acontecendo.

A filmagem é interrompida por um momento, depois Morales se refere ao fato de terem que trocar de veículo, pois o anterior estava danificado e com o pneu furado por causa de um tiro.

É quando os ocupantes percebem que o motorista que conduz o veículo está sangrando na cabeça, enquanto buzina insistentemente para passar por um trecho da via com muito trânsito.

Depois, o líder do partido no poder abre a janela e alerta os membros da comunidade de que foram baleados e pede-lhes que bloqueiem a estrada para que seus perseguidores não possam passar.