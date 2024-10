Partido governista do Japão perde maioria parlamentar - Projeções indicam que PLD do novo primeiro-ministro Shigeru Ishiba deve sofrer um duro revés nas urnas.A legenda que governa o Japão, o conservador Partido Liberal Democrático (PLD), perdeu neste domingo (27/10) a sua maioria nas eleições legislativas pela primeira vez desde 2009, segundo as projeções do canal público NHK, marcando um duro revés para o novo primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

As projeções não esclarecem, nesta fase, se o PLD conseguirá somar, juntamente com o seu atual parceiro governamental, o partido budista Komeito, votos suficientes para atingir os 233 assentos que lhe permitiriam continuar no poder.

Se confirmado, o resultado seria praticamente inédito na história do PLD, que conseguiu permanecer no poder durante quase todos os seus 69 anos de existência.