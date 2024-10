Segundo turno leva eleitores às urnas em 51 municípios - Em São Paulo, prefeito Ricardo Nunes tem clara vantagem nas pesquisas sobre Guilherme Boulos. Quatro capitais apresentam cenário de empate técnico, e sondagens apontam possibilidade de virada em outras duas.Eleitores de 51 cidades, incluindo 15 capitais, vão às urnas neste domingo (27/10) para o segundo turno das eleições municipais brasileiras.

Cerca de 33,9 milhões de brasileiros estão aptos a regressar às urnas e votar para prefeito e vice-prefeito, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Maior cidade do país, São Paulo tem também o maior eleitorado habilitado, que soma cerca de 9,3 milhões de pessoas.

Na capital paulista, as sondagens indicam clara vantagem do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que busca a reeleição e disputa o segundo turno com Guilherme Boulos (PSOL).