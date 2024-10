Pesquisa questiona benefício das mesas para trabalhar de pé - Pelo menos no que diz respeito a doenças circulatórias, ficar muito tempo em pé não é melhor do que passar longos períodos sentado, concluem cientistas.Ficar sentado por muito tempo não é bom, e por isso muitas pessoas estão recorrendo às mesas para trabalhar de pé, seja no home office, seja no escritório.

No entanto, um estudo recente conduzido por cientistas da Universidade de Sydney, na Austrália, descobriu que, pelo menos no que diz respeito a doenças circulatórias, ficar muito tempo em pé não é melhor do que ficar muito tempo sentado.

Os autores do estudo coletaram dados de mais de 83 mil adultos do Reino Unido ao longo de sete anos e, em alguns casos, oito anos. Os participantes do estudo usaram dispositivos em seus pulsos para registrar seus movimentos e não tinham nenhuma doença cardíaca no início do estudo.