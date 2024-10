Busto de Nefertiti deve ficar na Alemanha ou no Egito?

Em exposição no Museu Britânico de Londres, a milenar Pedra de Roseta contém inscrições em três idiomas e escritas diversas, tendo constituído a chave para decifrar os hieróglifos egípcios. Por sua vez, o Zodíaco de Dendera é um diagrama em pedra de cerca de 2,5 metros de diâmetro, em baixo-relevo, mantido no Museu do Louvre, em Paris.

Em ocasiões anteriores, a Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano (SPK), que supervisiona as coleções museológicas de Berlim, já reconheceu a presença, em suas coleções, de arte colonial saqueada, tal como os Bronzes de Benin, restituídos em parte à Nigéria, em 2022.

No que se refere ao busto da rainha, contudo, a fundação sustenta que ele foi adquirido legalmente do Egito, após sua descoberta nas ruínas de Amarna. Durante um breve período, essa cidade na margem leste do rio Nilo foi capital real, sob o marido de Nefertiti, faraó Aquenáton, sendo abandonada por volta de 1335 a.C., após a morte deste. À época da sua descoberta, o atual território do Egito estava na área de influência do antigo Império Otomano, mas na prática era administrado pelo Império Britânico.

"O busto de Nefertiti foi encontrado durante uma escavação autorizada pela Administração Egípcia de Antiguidade", afirma o porta-voz da SPK Stefan Müchler, em declaração por escrito. "Ele veio para Berlim com base em uma – na época costumeira – divisão dos achados, que incluiu muitos outros objetos." Assim, "o busto foi levado legalmente do país, e não há reivindicação de devolução por parte do governo egípcio".

Nefertiti "descaradamente roubada"?

Müchler se refere a um acordo com as autoridades do país árabe, detalhando uma divisão de 50-50 de cerca de 10 mil objetos encontrados, em troca de financiamento provido pelo magnata alemão do algodão e têxteis James Simon. Um representante do Cairo teria selecionado a metade dos artefatos, sendo a outra levada para a Alemanha, inclusive o busto, que vários anos mais tarde passou a ser exposto no Neues Museum.