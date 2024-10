Enchentes na Espanha deixam mais de 60 mortos - Chuvas torrenciais e ventos fortes causam estragos no sul e leste do país. Aulas foram canceladas e transporte ferroviário foi interrompido.Autoridades da Espanha confirmaram nesta quarta-feira (30/01) que ao menos 62 pessoas morreram e várias estão desaparecidas após as enchentes que atingiram a província de Valência. As inundações arrastaram carros, transformaram ruas de vilarejos em rios e interromperam o tráfego em linhas ferroviárias e rodovias.

Nesta terça-feira, chuvas torrenciais e inundações causaram estragos em várias partes do país, principalmente em uma ampla área do sul e do leste. Os maiores impactos foram registrados nas regiões costeiras mediterrâneas da Andaluzia, Múrcia e Valência.

Além das fortes chuvas, houve também queda de granizo e fortes rajadas de vento, segundo com o serviço meteorológico nacional Aemet. A agência previu que as tempestades devem continuar até esta quinta-feira