Governo brasileiro muda regras para transporte aéreo de pets - Novas diretrizes, que não têm força de lei, buscam aumentar segurança de animais durante voos nacionais. Aéreas, que se comprometeram voluntariamente, têm 30 dias para se adequar.O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou nesta quarta-feira (30/10) novas regras para o transporte de animais domésticos em voos comerciais no Brasil. O objetivo é aumentar a segurança dos pets, alinhando as práticas nacionais com as adotadas internacionalmente.

O Plano de Melhoria do Transporte Aéreo de Animais (PATA) prevê apoio veterinário em aeroportos, garantia de rastreabilidade dos animais durante o transporte e a criação de um canal de comunicação direta com o tutor, dentre outras medidas, a serem implantadas pelas aéreas num prazo de 30 dias.

Segundo o governo, as diretrizes foram desenvolvidas em parceria com especialistas, entidades de proteção animal, companhias aéreas e a sociedade civil.