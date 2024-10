Irritada, Venezuela convoca embaixador e ameaça declarar Amorim "persona non grata"

O gesto, segundo nota divulgada por Caracas, é uma resposta "às recorrentes declarações intervencionistas e grosseiras" de representantes do governo brasileiro, "em particular as feitas" por Amorim, a quem chamou de "mensageiro do imperialismo norte-americano".

Um dia antes, em audiência na Câmara dos Deputados, Amorim atribuiu o veto recente do Brasil à entrada da Venezuela no Brics à "quebra de confiança" na eleição presidencial. Maduro foi declarado reeleito em um processo controverso e intransparente. Amorim acompanhou a votação como observador.

"No caso da Venezuela, houve uma quebra de confiança dentro do processo eleitoral, algo nos foi dito e não foi cumprido", disse Amorim, sem citar nomes e esquivando-se de dizer aos deputados se considerava ou não o país como uma ditadura.

A nota do ministério venezuelano das Relações Exteriores afirma que Amorim emite "juízos de valor sobre processos que são responsabilidade exclusiva dos venezuelanos e de suas instituições democráticas".

Brasil não reconheceu reeleição de Maduro

No poder há 11 anos, Maduro foi declarado vencedor em uma eleição contestada pela oposição e por órgãos internacionais. O resultado foi oficializado por Caracas sem a divulgação das atas eleitorais, a despeito da pressão internacional por transparência e em meio a amplas suspeitas de fraude.