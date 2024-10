Estudo cientifico promove venda legal de maconha na Alemanha

Os estudos visam fornecer informações dobre o comportamento dos usuários, os efeitos da maconha sobre a saúde, além de coibir o mercado ilegal. As duas cidades também terão projetos para melhorar a proteção aos jovens

As pesquisas deverão fornecer informações sobre os efeitos da comercialização legal da maconha e a frequência de consumo. "Queremos nos distanciar de presunções e do debate ideológico", afirmou Sylvia Bruns, diretora do Departamento de Temas Socias de Hanover.

Base para futura política de drogas

"Os dados coletados pelo estudo podem formar uma importante base para a criação de uma política de drogas voltada para o futuro", afirmou a professora da Escola Superior de Medicina de Hanover, Kirsten Müller-Vahl.

A cidade de Wiesbaden já iniciou um projeto semelhante, com a distribuição de maconha ocorrendo em farmácias.

As duas entidades parceiras do programa trabalham em conjunto com a empresa Sanity Group, sediada em Berlim, especializada na utilização cannabis medicinal. A empresa opera desde 2023 dois pontos de distribuição como parte de um estudo semelhante na Suíça, e recentemente coletou amostras de cannabis vendida no mercado negro em 30 cidades alemãs.