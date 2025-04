Chuva intensas no RJ deixam Centro Histórico de Petrópolis alagado e desalojados em Angra

As chuvas intensas que atingem o Rio de Janeiro interditaram rodovias, causaram alagamentos e deixaram pessoas desabrigadas em várias regiões do Estado. Em Petrópolis e Angra dos Reis, as sirenes da Defesa Civil alertam as pessoas para deixarem as casas e procurarem abrigos, devido ao risco de inundações e deslizamentos.

A enchente do Rio Quitandinha alagou o Centro Histórico de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 5. Ruas e avenidas da cidade, como a Avenida Barão do Rio Branco, estão com pontos de alagamentos, o que obrigou ao remanejamento de mais de 100 linhas de ônibus.

A prefeitura da cidade abriu pontos de apoio para receber moradores de áreas de risco.