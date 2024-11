Finados & cia.: como os mortos são homenageados pelo mundo

Esqueletos zombeteiros dançam pelas ruas; as padarias vendem pan de muerto em forma de osso; cintilantes caveiras de açúcar decoram as vitrines: no Día de Muertos os mexicanos festejam a morte em pessoa. Embora possa parecer macabro, trata-se de um espetáculo alegre e colorido.

Reza a crença que nesse dia os mortos acordam do sono eterno para visitar seus entes queridos. Por isso, as famílias erguem ofrendas, altares ricamente decorados com todo tipo de dádivas, uma foto do falecido e cravos cor-de-laranja, cuja cor brilhante serve para indicar aos homenageados o caminho do cemitério até a casa.

Durante a festa que vai de 31 de outubro a 2 de novembro, em diversas regiões organizam-se multicoloridos desfiles. No último dia, parentes e amigos vão até a bem cuidada sepultura do ente querido no cemitério, para um piquenique regado a tequila e charutos, com canto e dança.

O envolvimento intenso com a morte e o além tem longa tradição no México, e nada a ver com o Halloween anglo-saxônico: os maias e astecas já acreditavam que morrer não passava do começo de uma nova vida num mundo paralelo. Com a chegada dos conquistadores espanhóis, as festividades em honra dos ancestrais se misturaram com os costumes católicos. Em 2008, a Unesco declarou o Día de Muertos Patrimônio Imaterial da Humanidade.

Taiwan: Strip-tease para os mortos

No Taiwan, os familiares costumam alugar para os funerais um Electric Flower Car: uma carroceria de caminhão ornamentada com muitas flores e luzes piscantes e equipada com alto-falantes, em que, ao som de música pop no último volume, jovens seminuas realizam pole dances para o morto e a congregação em luto. Em caso de necessidade, também serve um jipe remanejado.