Panamá ameaça imigrantes a caminho dos EUA com multas de até US$ 5 mil - Valor pode chegar a 5 mil dólares. País é rota obrigatória para imigrantes da América do Sul que viajam por terra, atravessando a selva de Darién.O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, anunciou nesta quinta-feira (31/10) que punirá com multa de até 5 mil dólares (R$ 29,1 mil) imigrantes irregulares a caminho dos Estados Unidos.

O país da América Central é rota obrigatória para quem sai da América do Sul por terra rumo aos EUA. O trajeto atravessa a perigosa selva de Darién, que liga a Colômbia ao Panamá. Por ali passaram só em 2023 mais de 520 mil imigrantes ilegais. Mais da metade eram venezuelanos, mas há também colombianos, equatorianos, haitianos, chineses e até mesmo brasileiros.

A multa, segundo Mulino, vale para todos que entrarem no país "violando os postos de controle migratório terrestres, aéreos ou marítimos", e vai variar entre 1 mil e 5 mil dólares, a depender da "gravidade da infração".