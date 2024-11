Apoiadores de Morales invadem quartéis e rendem soldados

Os seguidores de Moraes afirmam que as ações judiciais são parte de uma "perseguição judicial e política" do governo de Arce contra o líder indígena.

Greve de fome

Como forma de aumentar a pressão sobre o governo, Morales iniciou nesta sexta-feira uma greve de fome, que pretende manter até que sejam liberados todos os seus apoiadores detidos pela polícia nos últimos dias.

Somente nesta sexta, 66 pessoas foram presas, se somando a dezenas de outras que estão detidas desde o inicio dos protestos, em 14 de outubro. Há poucos dias, Morales disse ter sido alvo de um atentado a tiros.

Na semana passada, 30 policiais ficaram feridos e mais de 50 manifestantes foram presos após um confronto entre forças de segurança e apoiadores de Morales.

Ao dar início à greve de fome, Morales propôs dialogar com o governo nas mesas de negociações sobre temas econômicos e políticos. A ministra da Presidência da Bolívia, María Nela Prada, afirmou em nota neste sábado que a Procuradoria-Geral do país acenou com a possibilidade de um diálogo, mas apenas para tratar de "temas que se atenham ao Executivo, e não a outros órgãos de Estado".