Bebê brasileira é morta em bombardeio no Líbano

Além de Fátima, foram vítimas de bombardeios os adolescentes Mirna Raef Nasser, de 16 anos, e Ali Kamal Abdallah, de 15 anos.

Família aguardava repatriação

Desde o início de outubro, uma operação do governo federal repatriou 2.072, dos cerca de 3 mil brasileiros que se registraram para sair do Líbano em voos oficiais. A família de Fátima estava entre os que aguardavam a viagem. O décimo voo pousará no Brasil na terça-feira.

Em entrevista ao portal G1, o avô da vítima, Ali Abbas, disse que o pai e a mãe da criança também foram feridos no bombardeio, mas apenas a bebê não resistiu. "Minha neta estava na cadeirinha, no banco de trás, meu filho com a esposa estavam na frente e aconteceu o bombardeio. Aí veio um pedaço daquele míssil na barriga da minha neta. Eles correram para o hospital e fizeram cirurgia, mas estava sangrando muito", disse ao G1.

Israel diz que alvo é rede financeira do Hezbollah

A região na fronteira entre Israel e o Líbano tem sido palco de ataques quase diários entre os militares israelenses e Hezbollah desde o início da guerra entre Israel e o grupo islâmico Hamas, motivada pelo ataque de 7 de outubro do ano passado.