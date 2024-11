Kamala ou Trump? EUA vão às urnas escolher novo presidente

A votação também encerra um ciclo de campanha marcado por reviravoltas e tensões, incluindo a desistência da candidatura do atual presidente Joe Biden – que abriu caminho para Kamala Harris –, e duas tentativas de assassinato contra Trump. O pleito ainda ocorre em um cenário externo de tensão, com os EUA fortemente envolvidos no apoio a aliados que atualmente protagonizam conflitos: Israel e Ucrânia.

O resultado também deve provocar reverberações no mundo. Uma vitória de Kamala deve marcar a continuidade da maioria das políticas de Biden e ser bem-recebida na maioria dos países da Europa e no Brasil. Já uma vitória de Trump deve ser celebrada por setores da ultradireita mundial e potencialmente provocar reverberações negativas sobretudo na política de ajuda dos EUA à Ucrânia. Assim como ocorreu em 2020, Trump já sinalizou que também não pretende aceitar uma derrota, elevando a possibilidade de mais tensão após o encerramento do pleito.

Os estados que podem decidir as eleições americanasOs Estados Unidos são compostos por 50 estados, mas nem todos têm o mesmo peso quando se trata de eleições. Enquanto, em princípio, se pode antecipar como os "estados seguros" votarão, os sete estados-pêndulo (swing states) estão "em cima do muro", podendo eleger o candidato democrata ou o republicano.

Seus votos podem decidir a eleição num sentido ou no outro, o que os torna atraentes na campanha. Eles são colocados sob o microscópio e ganham comícios de alto perfil e visitas numerosas dos candidatos, além de serem inundados por propaganda visando os indecisos.

Ao longo dos anos, a lista dos swing states tem variado, devido a fatores como população, características demográficas ou mudanças em questões culturais mais amplas. Contudo, para o eleitorado americano a economia continua sendo o fator mais importante de todos. O posicionamento em relação ao aborto também influenciará de forma significativa o resultado das urnas em todo o país, mas cada estado-pêndulo tem seu próprio conjunto de questões-chave.

