Marielle: justiça só começa a ser feita após luta

Mas é a vida real do Rio de Janeiro e do Brasil, local onde policiais e políticos pensam que podem simplesmente assassinar uma vereadora oponente, uma mulher negra e defensora dos direitos humanos.

Todos os suspeitos fazem parte de grupos de poder do estado do Rio. A família Brazão é velha conhecida na política carioca. Domingos era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e Chiquinho é, pasmem, deputado federal pelo partido União Brasil e tem foro privilegiado. Por isso, o caso vai ser julgado pelo STF. Há a possibilidade de que o julgamento aconteça ainda esse ano.

Mesmo que isso aconteça e que os mandantes sejam condenados, vai ser difícil falar em caso "solucionado". Muitas pontas ainda estão soltas. Seria preciso apurar todos os outros policiais e políticos envolvidos. E também explicar o motivo de o crime nunca ter sido solucionado durante o governo de Jair Bolsonaro e as possíveis ligações do ex-presidente e seus familiares com os envolvidos no caso.

Se depender da força das famílias de Marielle e Anderson, realmente, haverá algum tipo de justiça, ou melhor, de reparação.

No fim do julgamento, a família de Marielle e Agatha Arnaus, viúva de Anderson, deram uma entrevista juntos, extremamente emocionados. Com a voz embargada pelo choro e revolta, o pai de Marielle, Antonio Francisco, disse: "Isso não acaba aqui. Porque há os mandantes. E agora a pergunta é quando serão condenados os mandantes. Porque aquele choro que eles exibem, para mim não é um choro sincero. Choro sincero foi o nosso, porque perdemos a nossa filha, a Agatha perdeu o Anderson e a Mônica [Benício, parceira da vereadora] perdeu a Marielle. Esse choro nosso é sincero". Ainda bem que eles conseguem transformar o luto em luta.

_____________________________