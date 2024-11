Biden pede união e promete transição pacífica nos EUA

Robert F. Kennedy Jr., o ex-candidato independente conhecido pela postura antivacina, para quem Trump prometeu um "grande papel" na saúde, é um dos nomes mais cotados. Nesta quarta-feira, ele disse à emissora NBC News que não vai "tirar as vacinas de ninguém", mas afirmou que o governo Trump irá recomendar a remoção do fluoreto do abastecimento de água dos EUA.

O bilionário Elon Musk também é cotado para ocupar um cargo após apoiar de manieta enfática a campanha eleitoral de Trump. O presidente eleito disse que pedirá ao criador da SpaceX, Tesla e proprietário da rede social X uma auditoria no governo dos EUA para cortar gastos.

Legado de Biden

Trump poderá desmantelar o legado de Biden, ao pôr em risco os bilhões de dólares em ajuda militar enviado pelos EUA à Ucrânia, que desde 2022 luta para conter a invasão russa em seu território. Durante a campanha, Trump disse que pressionaria Kiev a fazer um acordo de paz.

Ele também deve desmontar as políticas ambientais de Biden com sua promessa de aumentar as perfurações em busca de petróleo.

Alguns democratas culpam Biden pela derrota de Harris, dizendo que ele não deveria ter tentado a reeleição. Biden, de 81 anos, desistiu de sua candidatura à reeleição, após uma performance desastrosa no debate televisivo com Trump gerar dúvidas sobre sua aptidão para exercer o cargo por mais quatro anos.