Como eleição de Trump pode afetar acesso ao aborto nos EUA

As nomeações de três juízes conservadores realizada pelo ex-presidente republicano para a Suprema Corte durante seu primeiro mandato foram fundamentais para desmantelar décadas de precedentes legais que protegiam o direito nacional ao aborto.

Durante a campanha presidencial, Trump foi cauteloso sobre a questão – já que a maioria da opinião pública é a favor do direito ao aborto, –, se preocupando, ao mesmo tempo, em manter o apoio dos eleitores evangélicos.

Ainda que o republicano tenha sugerido moderação em relação ao tema – até mesmo sugerindo que poderia impor seu veto caso o Congresso adote "uma proibição federal ao aborto" – alguns temem que o Projeto 2025 seja o verdadeiro plano de batalha.

Publicado pela ultraconservadora Heritage Foundation, o documento contou com a contribuição de ex-funcionários de Trump e oferece um roteiro para restrições mais severas a partir do Poder Executivo. Trump, entretanto, se distanciou publicamente do projeto.

Pílulas abortivas em foco

Especialistas acreditam que as pílulas abortivas podem ser o primeiro alvo de Trump.