"Se os europeus não se mexerem, Trump poderá enfraquecer a Otan" - Em entrevista, Rubens Ricupero avalia que volta de Trump terá consequências mais negativas para a Europa do que o Brasil. Ex-ministro, porém, aponta que protecionismo do republicano pode impactar exportações brasileiras.Os desdobramentos da eleição de Donald Trump à presidência americana serão mais intensos e com consequências mais negativas para blocos como a União Europeia do que para países como o Brasil. Essa é a avaliação de Rubens Ricupero, ex-subsecretário-geral da ONU e ex-ministro do Meio Ambiente e da Fazenda.

"Ou assumem de fato, não de boca, a necessidade de ter uma política externa e de defesa comum efetiva, botando a mão no bolso para gastar em defesa, tornando-se menos dependentes do ‘guarda-chuva' de proteção dos americanos, ou vão ter de ceder frente aos russos na Ucrânia", disse o diplomata sobre as potenciais consequências para EU, em entrevista exclusiva à DW.

O diplomata também apontou que Trump, em seu caminho para vitória, captou com "intuição certeira" o descontentamento principalmente da população branca, mais pobre, menos instruída e menos qualificada dos EUA.