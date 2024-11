Dica do FBI levou à prisão de grupo neonazista na Alemanha

Três deles são membros do partido de ultradireita AfD ou de sua organização juvenil. A AfD declarou nesta quarta-feira que expulsaria imediatamente do partido os supostos membros do grupo.

Ideias racistas e antissemitas

A organização, autointitulada Separatistas Saxônicos, se articulava desde 2020, de acordo com o Ministério Público alemão. "É um grupo militante de 15 a 20 indivíduos cuja ideologia é caracterizada por ideias racistas, antissemitas e parcialmente apocalípticas", informou a instituição.

Segundo os investigadores, o grupo se guiava pela crença de que a Alemanha está à beira do colapso e treinava para usar a força para estabelecer um novo sistema no Leste do país, inspirado no nazismo. "Se necessário, grupos indesejados de pessoas deveriam ser removidos da área por meio de limpeza étnica", descreveram as autoridades os planos do grupo.

Os presos incluem quatro supostos membros fundadores, identificados como Jörg S. – suposto líder da organização –, Joern S., Karl K. e Norman T. Sete dos suspeitos foram detidos nas cidades de Leipzig, Dresden e Meissen, situadas no Leste alemão. Outro suspeito foi detido na cidade polonesa de Zgorzelec, na fronteira com a Alemanha.

md (DPA, ots)