Como o encontro de parceiros evoluiu ao longo da história

Nas duas décadas seguintes, uma nova tendência. De acordo com o estudo, 23% dos relacionamentos passaram a ter início durante atividades realizadas entre amigos. Os encontros em eventos familiares caíram para 20,5%. As escolas apareciam na terceira posição, com 17%.

Nos anos 80, uma outra mudança. O ambiente de trabalho passou a figurar entre os principais lugares responsáveis pelo primeiro contato dos casais, com mais de 20%. A faculdade também passou a ter relevância, a partir deste período, com 14%. No caminho oposto, as reuniões familiares e os eventos na igreja perderam, ano após ano, a importância quando o quesito era formar novos casais.

"Depois da Segunda Guerra Mundial, existiu um movimento muito claro onde as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho. Com isso, naturalmente, homens e mulheres conviviam mais tempo juntos, o que fomentou novos relacionamentos. Antes da guerra, os espaços de trabalho eram majoritariamente masculinos e isso se reflete nos números", explicou à DW Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação.

Já o boom da internet começou a engatinhar no fim da década de 1990. Uma tendência promissora, que se desenvolveu ao longo dos anos e criou um fenômeno responsável pelo encontro de milhões de casais ao redor do mundo.

Em 2015, a internet se tornava o maior hub de encontros no mundo, intermediando a união de 40% dos casais. A preferência pelos aplicativos de relacionamento explodiu ainda mais durante a pandemia de covid-19, momento em que a vida social foi interrompida. Nos dias atuais, a internet é responsável pela formação de 60% dos casais.

"Tudo muda brutalmente com o advento da internet. Antes, só era possível se relacionar com pessoas geograficamente próximas a você. Ou seja, ficava limitado a um determinado espaço físico. Essa realidade está ultrapassada e a era dos aplicativos tende a predominar cada vez mais", completou Igreja.