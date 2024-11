Os EUA ficarão mais radicais com domínio de Trump nos três poderes? - Donald Trump deve assumir a Casa Branca com uma maioria consolidada não apenas no Congresso, mas também no Judiciário. Alguns contrapesos, porém, permanecem.A eleição do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca veio acompanhada do que deve se confirmar como um domínio republicano também nas cadeiras do Congresso americano. O cenário, segundo analistas, aumenta o poder do futuro presidente, que também já detém uma maioria de indicados na Suprema Corte, e engrossa a força do movimento Make America Great Again, apelidado de Maga.

"Este dia será lembrado para sempre como o dia em que o povo americano retomou o controle", disse Trump em seu discurso de vitória na madrugada do dia 6 de novembro, quando a imprensa já projetava que seus correligionários teriam maioria no Senado.

Cinco dias depois, o avanço do partido de Trump no Congresso ficou ainda mais expressivo. Os republicanos terão ao menos 53 cadeiras no Senado, contra 46 dos democratas. Apenas uma vaga segue em disputa, com votos ainda sendo contabilizados no estado do Arizona.