E se Ágatha Felix fosse branca e de bairro nobre? - Júri absolveu PM apontado como autor de disparo que matou a menina por considerar que ele não teve intenção de matar. E se uma bala atingisse uma criança branca na saída da escola? O culpado ficaria impune? Duvido.O crime, pelo menos por um tempo, chocou o Brasil. Há cinco anos, no dia 20 de setembro de 2019, a menina Ágatha Vitoria Félix, então com 8 anos, voltava de um passeio com a mãe quando a van onde estavam foi atingida por um disparo efetuado pela Polícia Militar no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital, vítima de um tiro nas costas.

A imagem de Ágatha sorridente, vestida de Mulher Maravilha, rodou o país. A menina, com todo futuro e alegria interrompidos dessa maneira brutal e inaceitável, virou um dos símbolos da luta contra a violência que atinge as populações negras e de favelas no Brasil, lugares onde crianças morrerem (algumas assassinadas pela polícia, ou seja, pelo Estado que deveria cuidar delas) é algo quase rotineiro. Uma barbárie.

Depois de sua morte, nas redes sociais e em manifestações, familiares, ativistas e cidadãos comuns que não aceitam o horror passaram a pedir "justiça para Ágatha Félix". O certo, claro, seria que ela não tivesse sido morta, mas como o horror aconteceu, que pelo menos seu assassino fosse penalizado. Não foi o que ocorreu.