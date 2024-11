O que a vitória de Trump significa para o conflito entre Israel e o Hamas?

Situação tensa no Oriente Médio exigirá atenção dos EUA

A situação no Oriente Médio certamente exigirá a atenção do próximo governo dos EUA. Trump não apresentou nenhum grande plano para a região, exceto para afirmar que acabaria com as guerras em Gaza e no Líbano, sem discorrer sobre como ele se diferenciaria do governo Biden.

"Trump deixou claro para Netanyahu que ele quer que isso termine até 20 de janeiro, quando ele entrar na Casa Branca", disse Pinkas. Em abril, Trump disse que Israel estava perdendo "a guerra de relações públicas em Gaza" e pediu ao país que "a encerasse rapidamente".

Críticos acusaram Netanyahu de jogar com o tempo a fim de esperar por um novo presidente dos EUA, apesar do total apoio militar e político do governo Biden ao governo israelense durante a guerra. Netanyahu está feliz com Trump, disse Pinkas, porque "Trump não vai pressioná-lo de forma alguma sobre a questão palestina".

Durante o primeiro governo Trump, Washington rejeitou a posição internacional comumente aceita de que os assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada são ilegais de acordo com a lei internacional.

"Temo que o que vamos enfrentar seja uma carta branca para o governo israelense fazer o que quiser na Cisjordânia, anexando ainda mais a Cisjordânia como parte da agenda desse governo", disse Yehuda Shaul, que também foi co-fundador da Breaking the Silence, uma organização de ex-soldados que critica a ocupação militar de Israel. "E temo que o risco de reconstrução dos assentamentos em Gaza tenha aumentado drasticamente."