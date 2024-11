Pobreza cai, mas desigualdade persiste na América Latina e Caribe

Baixa capacidade de crescimento, que deve ser combatida com uma "grande transformação" produtiva;Alta desigualdade com baixa mobilidade social e fraca coesão social, agravada por sistemas de educação precários, sistemas tributários regressivos e sistemas de proteção social com deficiências e lacunas;Políticas públicas e instituições com baixa capacidade de gerenciar as transformações necessárias.

Entre os gargalos dos países latino-americanos para combater a pobreza e a desigualdade, estão déficits de trabalho decente, incertezas associadas às mudanças tecnológicas no mundo do trabalho e mudanças climáticas.

Pobreza afeta mais mulheres

O relatório anual da Cepal concluiu que as mulheres latino-americanas estão mais marginalizadas que os homens em idade ativa. A incidência de pobreza entre mulheres de 20 a 59 anos era de 22,2%, quase 4 pontos percentuais a mais do que entre homens na mesma faixa etária.

O modelo de divisão do trabalho vigente e a atual organização social do cuidado criam lacunas de gênero, explica o documento.

Em 2022, apenas um pouco mais da metade das mulheres da América Latina e do Caribe estavam inseridas no mercado de trabalho (53,5%), em contraste com um percentual de 75,9% dos homens.