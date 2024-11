Campanha eleitoral na Alemanha começa no Parlamento

O governo do chanceler ficou na mão após a saída do neoliberal Partido Liberal Democrático (FDP), selada com a demissão do ministro das Finanças e líder o partido, Christian Lindner. Agora, os social-democratas do SPD (partido de Scholz) e os integrantes da Aliança 90 / Os Verdes (Partido Verde) não contam mais com maioria parlamentar.

"Devemos usar o tempo que temos agora e aprovar juntos leis muito importantes para os cidadãos, que não toleram atrasos, que são necessárias", disse Scholz, em um apelo direto ao maior grupo de oposição: os democratas cristãos (CDU) e seus parceiros bávaros, a União Social Cristã (CSU). "Para o bem do país, vamos trabalhar juntos até a nova eleição."

Friedrich Merz, líder da CDU, partido que tem uma clara liderança nas pesquisas, rebateu com dureza: "Se você ainda quer concluir certos projetos do seu governo quebrado com nossa ajuda, então dizemos a você: deste ponto em diante, você não tem condições a definir. Não seremos a opção de backup para seu governo quebrado."

"Você está dividindo o país", disse Merz. "Você é o responsável por essas controvérsias e por essa divisão na Alemanha. Você simplesmente não pode governar um país como este", disse o político.

Merz concorrerá como candidato a chanceler da CDU/CSU no ano que vem: "Depois de decidirmos sobre o voto de confiança, não antes, porque não confiamos nas promessas que nos fazem de antemão", provocou.

Durante o debate que se seguiu no Parlamento, os partidos dispararam críticas uns contra os outros, e Scholz pediu "mais harmonia na sociedade", citando os Estados Unidos como um alerta da polarização política.