UE cogita adiar norma antidesmatamento que afeta o Brasil

O Parlamento Europeu votará nesta quinta-feira (14/11) se o EUDR será adiado.

Polsterer espera que a legislação avance conforme o planejado. "A agricultura de larga escala é o principal impulsionador do desmatamento tropical, especialmente no Brasil. E como UE, desempenhamos um papel enorme nisso por meio do nosso consumo. Esta lei é uma maneira de olhar para a pegada europeia, tomar medidas e responsabilizar as empresas", disse ela.

Isso também enviaria um recado para outros mercados ligados ao desmatamento em todo o mundo, acrescentou. "Se um mercado importante como a UE adotar esse tipo de requisitos de cadeia de suprimentos", disse Polsterer, "então a esperança é que outros mercados sigam o exemplo."

Autor: Anne-Sophie Brändlin