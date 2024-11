Como o bolsonarismo se radicalizou contra o STF

O STF já colecionava episódios de tensão com parte da direita antes da ascensão do bolsonarismo, que envolviam apoiadores da Lava Jato acusando o tribunal de leniência com acusados de corrupção e até mesmo uma mensagem do general Villas Bôas publicada em 2018 que foi encarada como uma tentativa de pressão sobre os ministros para que eles não tomassem uma decisão favorável ao ex-presidente Lula.

Mas os primeiros choques com o bolsonarismo logo vieram. Durante a campanha presidencial de 2018, o então deputado Jair Bolsonaro defendeu um aumento no número de vagas do STF, no que foi visto como uma estratégia para aumentar a presença da extrema direita na Corte.

Na mesma campanha, um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, foi gravado num cursinho lançando a ideia de que o tribunal poderia ser facilmente fechado por apenas "um soldado e um cabo”. "Se prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor do ministro do STF, milhões na rua?", disse Eduardo.

As falas do vídeo foram repudiadas por ministros do STF, mas eram um sinal do que estava por vir.

Ainda durante a campanha de 2018, o coronel reformado Antônio Correia, um apoiador de Bolsonaro, publicou uma série de vídeos com ataques a membros do STF e apologia a um golpe de Estado. A maior parte dos xingamentos foram direcionados a Rosa Weber, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No ano seguinte, Correia foi denunciado pelo Ministério Público.

2019: STF abre inquérito das fake news e se torna alvo permanente do bolsonarismo