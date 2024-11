Moraes associa atentado terrorista em Brasília a "gabinete do ódio" da era Bolsonaro: "Não é fato isolado" - Ministro do STF diz que ação de homem-bomba - chamada por Bolsonaro de "fato isolado" - é fruto do clima de extremismo no país. E descartou anistia a golpistas: "Pacificação, só com responsabilização de criminosos."Após Jair Bolsonaro chamar o atentado a bomba na praça dos Três Poderes de "fato isolado", o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reagiu dizendo que as explosões eram fruto do clima extremismo que se instalou no país durante o mandato do ex-presidente.

Ao discursar na manhã desta quinta-feira (14/11) numa aula magna do Conselho Nacional do Ministério Público, Moraes disse que o atentado está inserido num "contexto" que começou com o "gabinete do ódio" – estrutura paralela que teria sido criada no governo Bolsonaro para propagar mentiras e ataques a adversários e desafetos do ex-presidente.

"O que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto", disse Moraes. "O contexto é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o famoso 'gabinete do ódio' começou a destilar discurso de ódio contra as instituições; contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente; contra a autonomia do Judiciário; contra os ministros do Supremo e as famílias de cada ministro."