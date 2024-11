Professor versus celular: uma batalha desleal - No âmbito das discussões sobre proibir ou não celulares nas escolas, há quem defenda a tese de que professor que não consegue ganhar a atenção dos estudantes é por falta de didática. Uma tese simplória e até maldosa."Querem proibir o celular na escola para que os alunos não façam denúncias." "Professor cujos alunos ficam no celular na aula simplesmente não tem didática." Opiniões como essas circularam nas últimas semanas, em meio a uma grande repercussão sobre um projeto de lei que visa limitar o uso dos celulares em escolas públicas e privadas. Li uma série de textos sobre e também assisti a muitos vídeos.

Um dos perfis que acompanho é de um professor bem famoso no TikTok, que leciona no ensino fundamental. Já tive a oportunidade de falar com ele e não tenho dúvidas de sua paixão pela educação. Além disso, admiro fortemente sua postura de proteção dos direitos dos jovens. No entanto, assim como aconteceu com outros perfis, ainda que por vias diferentes, senti que ele levou o discurso para um lado bastante simplista e enviesado, e as duas opiniões que abriram esta coluna foram proferidas por ele, em alguma medida, em alguns de seus vídeos.

A questão do celular versus educação, sobretudo em sala de aula, é um tema complexo e requer uma discussão madura. Quanto mais profissionais de diversas áreas puderem contribuir para a discussão, melhor. É importante frisar que essa não é uma agenda unicamente brasileira e que já há muitos países do mundo, inclusive aqueles que são grandes referências em educação, falando sobre e até mesmo criando políticas parecidas. Já não podemos ignorar os impactos do celular no cognição e tampouco na concentração dos estudantes.